Deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care, zilele trecute, a venit cu un atac la adresa magistraților de la Curtea Constituțională, după ce judecătorii au decis să amâne decizia până pe data de 16 ianuarie.

Mai exact, deputatul susține că cei patru judecători care au părăsit sala ar trebui să "răspundă penal pentru că ceea ce comit ei cu sfidare este un abuz de putere cât se poate de clar".

De asemenea, Emanuel Ungureanu îi acuză pe aceștia că fac toate aceste lucruri sub forma unei sfidări, totul în contextul în care acesta nu este primul atac venit din partea celor de la USR după amânarea venită din partea Curții Constituționale.

Am văzut mai multe mesaje, inclusiv din partea liderului partidului, Dominic Fritz, care critica această decizie a judecătorilor.

În tot acest timp, un judecător din CSM vine de partea cealaltă și, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, acuză că sub pretextul reformei cerute de Guvern s-a ajuns la presiuni fără precedent, că se încearcă subordonarea magistraților și, totodată, că este manipulată opinia publică.