Pe imagini se vede cum patru bărbați ies dintr-o mașină și încep să lovească cu bâtele un alt autoturism oprit. Ulterior, mașina atacată o ia la vale și intră în gardul și peretele unui bar. Șoferul este scos din mașină și lovit și el cu bestialitate.

În urma altercației, victima a fost transportată de urgență la spital. Cei patru agresori sunt frați și au fost arestați preventiv. Pentru fapta lor, aceștia riscă să rămână ani grei în spatele gratiilor. Deocamdată nu se știe motivul care a dus la scandalul violent.