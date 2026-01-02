Violență extremă la Botoșani. Un șofer a fost atacat cu bâtele în trafic de patru bărbați. Agresorii sunt frați

Violență extremă în Botoșani. Un șofer a fost atacat cu bâtele în trafic, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Patru frați au ajuns după gratii în urma incidentului. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii. 

Pe imagini se vede cum patru bărbați ies dintr-o mașină și încep să lovească cu bâtele un alt autoturism oprit. Ulterior, mașina atacată o ia la vale și intră în gardul și peretele unui bar. Șoferul este scos din mașină și lovit și el cu bestialitate.

În urma altercației, victima a fost transportată de urgență la spital. Cei patru agresori sunt frați și au fost arestați preventiv. Pentru fapta lor, aceștia riscă să rămână ani grei în spatele gratiilor. Deocamdată nu se știe motivul care a dus la scandalul violent.

