Aceste zodii vor simți o schimbare puternică

Deoarece Mercur guvernează Gemenii și Fecioara, iar în această perioadă sprijină gândirea clară și viziunile pe termen lung ale Vărsătorului, aceste trei semne vor fi cele mai afectate pozitiv de acest tranzit.

Gemenii – claritate și oportunități noi

Pentru Gemeni, tranzitul lui Mercur deschide o perioadă de concentrare și stabilitate mentală. Ideile vechi capătă sens, iar oportunitățile în domeniul profesional sau educațional se intensifică.

Gemenii vor găsi mai ușor conexiuni noi și vor reînnoi relații vechi, iar succesul va apărea prin comunicare, scris sau împărtășirea cunoștințelor. Această perioadă oferă validare interioară și sentimentul că gândirea lor produce rezultate palpabile.

Fecioara – ordine, organizare și soluții practice

Fecioarele se vor bucura de o claritate mentală aparte. Tranzitul lui Mercur le ajută să rezolve probleme care au rămas suspendate și să gestioneze mai eficient sarcinile complexe.

Pe termen lung, această influență aduce stabilitate în relații și armonie în viața de zi cu zi, stimulând încrederea în intuiție și capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu, fără a se pierde în detalii nesemnificative.

Vărsător – idei inovatoare și curaj în proiecte

Pentru Vărsător, influența lui Mercur aduce inspirație și curaj în gândire. Aceștia pot dezvolta planuri îndrăznețe, proiecte originale și colaborări care evidențiază creativitatea.

Tranzitul favorizează punerea în practică a ideilor neobișnuite, iar succesul apare mai ales în proiecte de lungă durată și în activități de echipă, unde inovația și perspectivele originale sunt apreciate.