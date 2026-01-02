O nouă lege urmează să fie aplicată în Regatul Unit, iar odată cu introducerea ei, reclamele la produse de tip „junk food” vor fi interzise pe parcursul zilei. Aplicarea acestei legi a fost amânată vreme de trei ani, timp în care au avut loc negocieri tensionate cu industria alimentară.

Practic, odată ce această lege va intra în vigoare, reclamele la aceste produse nu vor mai putea fi difuzate la televizor și la radio între orele 05:30 și 21:00. În plus, promovarea acestor produse va fi interzisă și pe rețelele de socializare, de-a lungul zilei. Cu toate acestea, afișele care fac reclamă produselor de acest fel vor putea fi afișate în continuare în vitrinele magazinelor și în stațiile de autobuz.

Eeclame vor fi interzise pe timpul zilei

Autoritățile din Marea Britanie au pregătit această măsură de trei ani, iar scopul noii legi este reducerea obezității infantile. Datele oficiale arată că unul din zece copii cu vârste între 4 și 5 ani se confruntă cu problema obezității.

În plus, se estimează că, în fiecare an, sistemul public de sănătate cheltuiește undeva în jur de 11 miliarde de lire sterline pentru a combate efectele cauzate de obezitatea infantilă. Autoritățile de la Londra speră că eliminarea reclamelor la produse de tip „junk food” va reduce consumul copiilor cu aproximativ șapte miliarde de calorii.