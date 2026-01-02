Ies la iveală detalii noi din ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu. Anchetatorii au făcut percheziții pe data de 30 decembrie la vila în care locuia Rodica Stănoiu, de acolo de unde au ridicat mai multe dispozitive electronice, dar și telefoane.

Anchetatorii vor să vadă cu cine a vorbit Rodica Stănoiu și dacă au existat constrângeri în ceea ce o privește. Ba mai mult decât atât, se fac în acest moment verificări cu privire la conturile bancare, dacă acestea au fost accesate după moartea fostului ministru.

Avocații spuneau că ar exista indicii cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală și că scopul percheziției informatice este să scoată în evidență dacă au existat anumite tipuri de amenințări discrete prin mesaje, de constrângere, să facă sau să nu facă ceva împotriva voinței sale. Mai mult decât atât, și testamentul va fi deschis, iar camerele de supraveghere din casa Rodicăi Stănoiu vor fi analizate de procurori.