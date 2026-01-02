Echipajele de urgență au fost chemate joi dimineața, la ora 2:52, la hotelul de lux Fairmont San Francisco, unde Victoria era cazată. La fața locului, personalul a declarat o persoană decedată, iar Departamentul de Poliție din San Francisco și Serviciul de Medicină Legală au deschis o anchetă, informează „Daily Mail”.

Ulterior, o sursă a confirmat că femeia găsită moartă era chiar Victoria Jones, fiica celebrului actor american Tommy Lee Jones (61 de ani).

„O femeie de aproximativ 35 de ani a fost găsită inconștientă într-o cameră de hotel. Personalul unității a alertat imediat serviciile de urgență, timp în care s-au efectuat manevre de resuscitare cardiopulmonară, dar echipajul de urgență/ambulanță care a intervenit la fața locului a declarat-o decedată”, a declarat aceasta, conform publicației britanice.

Cauza morții nu a fost stabilită deocamdată, iar autoritățile continuă cercetările.