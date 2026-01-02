”În această dimineaţă, în localitatea Soceni, comuna Ezeriş a izbucnit un incendiu la o locuinţă. La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului Reşiţa cu 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă un echipaj format din 12 subofiţeri, un ofiţer, un echipaj SAJ şi un echipaj PPC Electrica”, a transmis, vineri, ISU Caraş-Severin.

Sursa citată a precizat că incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp. Au ars în intregime 7 încăperi, cu bunurile din interiorul acestora (electronice, mobilier şi electrocasnice), o şură şi un grajd, fără risc de propagare la vecinătăţi.

”În urma incendiului, o persoană, rudă a proprietarului, a suferit arsuri la nivelul feţei şi membrelor superioare, fiind evaluată de echipajul SMURD şi refuzând transportul la spital. De asemenea, au fost salvate mai multe animale (aproximativ 30 de găini, o vacă şi trei porci). Pe timpul intervenţiei a explodat o butelie, fără victime”, au precizat pompierii.

Aceştia au reuşit să lichideze incendiul şi au stabilit că focul a pornit de la coşul de fum necurăţat, cu depuneri de funingine.