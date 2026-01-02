”Având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor meteorologice, începând cu ora 14:00, circulația rutieră pe drumul de acces către Vârful lui Roman a fost închisă”, a transmis vineri IPJ Vâlcea.

În prima parte a zilei de vineri, circulația a fost doar restricționată în zonă, fiind permisă numai autovehiculelor 4x4, dotate cu anvelope de iarnă și lanțuri.

”În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile manifestate în zona montană a localității Horezu, unde precipitațiile sub formă de ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează participanții la trafic că, pe drumul de acces către stațiunea Vârful lui Roman, strada Lungă, circulația rutieră este permisă exclusiv autovehiculelor echipate corespunzător. Astfel, accesul este permis doar autovehiculelor dotate cu tracțiune integrală (4x4), echipate cu anvelope de iarnă și sisteme antiderapante specifice (lanțuri, plase), în conformitate cu legislația rutieră în vigoare”, se arată într-o informare transmisă anterior de reprezentanții IPJ Vâlcea.

Potrivit reprezentanților instituției, polițiștii rutieri se află în teren și desfășoară activități de supraveghere și control al traficului.

De asemenea, IPJ Vâlcea recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.