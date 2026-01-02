Potrivit sursei citate, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni l-au somat pe tânăr să se oprească din deplasare, iar la solicitarea acestora a lăsat arma jos și și-a scos cagula.



"Ulterior, în urma controlului corporal, asupra sa au mai fost găsite un cuțit, un baston telescopic și o lanternă. I-a fost stabilită identitatea, în persoana unui tânăr de 18 ani, din comuna Gorbănești. Acesta a precizat polițiștilor că se plimba", a precizat oficialul IPJ Botoșani.



Arma era neletală, urmează să fie supusă unei expertize pentru a se stabili cu exactitatea categoria. Toate obiectele găsite asupra tânărului au fost confiscate.



De asemenea, a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.