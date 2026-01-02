Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN), aeronava va aduce din Belgia, la întoarcere, doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles.
Echipa medicală care monitorizează pacienții pe timpul zborului este formată din specialiști ai Forțelor Aeriene Române și ai Spitalului Clinic de Urgență - București.
Aeronava a decolat de la Craiova în jurul orei 9,40, mai menționează sursa citată.
O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat, vineri, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Craiova - Bruxelles (Belgia), a unui pacient cu arsuri, informează MApN.
