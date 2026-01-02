Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată, vineri, cu privire la posibile obiecte care ar putea cădea din spațiul aerian, după ce autoritățile au detectat ținte suspecte îndreptându-se către zona de frontieră cu Ucraina. Drept urmare, a fost emis un mesaj RO-Alert. Incidentul vine la o zi după cel de joi, când două aeronave au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.