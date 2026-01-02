Instalaţiile de transport pe cablu care urcă la cota 2000 din munţii Bucegi şi telescaunele care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, sâmbătă, în a doua zi a anului, din cauza vântului puternic care împiedică funcţionarea în siguranţă a acestora.
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca cu telegondola până la cota 1400 din Bucegi. Sâmbătă, gondola Sinaia funcţionează până la ora 17:00.
Probleme pe domeniul schiabil din Sinaia. Utilaje şi toalete nefuncţionale din cauza frigului. Temperaturile au scăzut la minus 25 de grade Celsius pe munte
Turiştii aflaţi la munte la final de an nu s-au putut bucura de zăpadă, deşi a nins la altitudini mari. Vântul puternic a creat probleme, în ultimele zile, instalaţiile de transport pe cablu fiind fie complet oprite, fie pornite cu întârziere din cauza rafalelor.