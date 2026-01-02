Instalaţiile de transport pe cablu care urcă la cota 2000 din munţii Bucegi şi telescaunele care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, sâmbătă, în a doua zi a anului, din cauza vântului puternic care împiedică funcţionarea în siguranţă a acestora.

Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca cu telegondola până la cota 1400 din Bucegi. Sâmbătă, gondola Sinaia funcţionează până la ora 17:00.

Turiştii aflaţi la munte la final de an nu s-au putut bucura de zăpadă, deşi a nins la altitudini mari. Vântul puternic a creat probleme, în ultimele zile, instalaţiile de transport pe cablu fiind fie complet oprite, fie pornite cu întârziere din cauza rafalelor.