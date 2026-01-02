Restricții pe Valea Prahovei: acces limitat pe cablu din cauza vântului puternic

Restricții pe Valea Prahovei: acces limitat pe cablu din cauza vântului puternic/ Foto: Facebook

Vântul puternic a impus oprirea instalațiilor de transport pe cablu care urcă la cota 2000 din Bucegi, astfel că turiștii aflați pe Valea Prahovei pot ajunge sâmbătă doar până la cota 1400.

Instalaţiile de transport pe cablu care urcă la cota 2000 din munţii Bucegi şi telescaunele care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, sâmbătă, în a doua zi a anului, din cauza vântului puternic care împiedică funcţionarea în siguranţă a acestora.

Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca cu telegondola până la cota 1400 din Bucegi. Sâmbătă, gondola Sinaia funcţionează până la ora 17:00. 

Turiştii aflaţi la munte la final de an nu s-au putut bucura de zăpadă, deşi a nins la altitudini mari. Vântul puternic a creat probleme, în ultimele zile, instalaţiile de transport pe cablu fiind fie complet oprite, fie pornite cu întârziere din cauza rafalelor.

