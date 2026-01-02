UPDATE - Un român dat dispărut în urma incendiului din Elveția

”În legătură cu incendiul produs în Elveția, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene.

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, transmite MAE.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Ministerul Afacerilor Externe a transmis oficial că a primit o solicitare în care era semnalată dispariția unui cetățean român.

”MAE a primit o solicitare consulară în care era semnalată dispariția unui cetățean român. ANDREI TARNEA”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE.

Surse din cadrul instituției au confirmat faptul că un român se afla în barul în care și-au găsit sfârșitul 47 de persoane și alte peste 100 au fost rănite, în momentul în care a izbucnit cumplitul incendiu.

Momentan nu se știe cu exactitate care este starea de sănătate a cetățeanului român.

Știre în curs de actualizare.