Un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a anunţat presa japoneză.

Bărbatul, care se afla în primul rând în timpul discursului anual al împăratului Naruhito de la balconul palatului imperial, s-a dezbrăcat brusc şi a început să ţipe, au relatat postul privat TBS şi alte mass-media.

După ce a trecut gol peste bariera din faţa lui, a fost imediat imobilizat de agenţii Gărzii Imperiale şi ai poliţiei din Tokyo, care l-au învelit într-o pătură.

Contactată de AFP, Garda Imperială nu a putut confirma imediat aceste informaţii.

Incidentul s-a produs imediat după apariţia la balcon a membrilor familiei imperiale, printre care împăratul Naruhito şi împărăteasa Masako. Naruhito ţine de obicei un discurs în fiecare 1 ianuarie în faţa a mii de oameni care flutură steaguri japoneze.

Potrivit surselor apropiate anchetei citate de TBS, tânărul ar fi anunţat pe reţelele de socializare că va apărea nud în timpul salutului imperial de Anul Nou.