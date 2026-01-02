Accidentul s-a petrecut în comuna argeşeană Dâmbovicioara, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-o râpă, la o diferenţă de aproximativ 10 metri faţă de şosea.

Salvatorii ajunşi la faţa locului au constatat că maşina a rămas răsturnată pe o parte, iar cei trei ocupanţi ai acesteia ieşiseră din interior, fiind ajutaţi de către ceilalţi participanţi la trafic.

Echipajul medical de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean a acordat îngrijiri unei persoane de aproximativ 15 ani, pompierii asigurând măsuri de prevenire a incendiilor în urma accidentului.