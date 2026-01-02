Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o alertă de urgență pentru județele din regiunea Oltenia, avertizând asupra apariției fenomenului de ploaie înghețată, considerat unul dintre cele mai periculoase riscuri meteo pentru traficul rutier.

Cunoscut sub numele de „freezing rain”, acest fenomen se manifestă prin înghețarea instantanee a picăturilor de apă la contactul cu asfaltul rece, generând un strat de gheață invizibil și extrem de alunecos. Pericolul major rezidă în faptul că acest carosabil tip „oglindă” este greu de observat de către conducătorii auto, aderența devenind aproape inexistentă, în timp ce distanța de frânare crește exponențial, favorizând derapajele chiar și la viteze foarte mici.

În acest context critic, drumarii intervin constant cu utilaje și materiale antiderapante, însă eficiența acestor acțiuni este doar temporară. Specialiștii CNAIR explică faptul că ploaia înghețată nu permite o acționare preventivă clasică, deoarece gheața se depune rapid peste nisipul sau sarea împrăștiate, formând un nou „pod de gheață”. Din acest motiv, autoritățile le recomandă șoferilor să evite orice deplasare neesențială în zonele afectate și să manifeste o atenție sporită pe poduri, pasaje, viaducte sau în zonele umbrite, unde riscul de polei este mult mai ridicat.

Pentru cei care sunt deja surprinși în trafic, recomandările oficiale vizează reducerea vitezei la minimum, păstrarea unei distanțe considerabile față de celelalte vehicule și folosirea exclusivă a frânei de motor pentru a evita blocarea roților.

Orice manevră bruscă a volanului sau a sistemului de frânare poate duce la pierderea controlului asupra direcției. În situația în care condițiile de drum devin impracticabile, șoferii sunt sfătuiți să oprească în siguranță în afara părții carosabile și să aștepte trecerea utilajelor de intervenție înainte de a-și continua drumul.