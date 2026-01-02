„Am aflat despre tragedia petrecută la finalul anului, pe 31 decembrie 2025, în Crans-Montana, în Elveția — o amintire dureroasă a fragilității vieții.
În spatele acestei suferințe sunt oameni, lacrimi, familii îndoliate — semeni de-ai noștri, frați în durere. Ca părinți și creștini, ne îndreptăm și noi gândurile și rugăciunea către Dumnezeu pentru toți cei afectați de acest eveniment dramatic. Condoleanțe.
În astfel de momente, dincolo de orice diferențe, dincolo de locuri și de granițe, suntem chemați la omenie și respect pentru viața umană: să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi și pentru alinarea celor care suferă. Dumnezeu să-i ierte și să le odihnească sufletele în Bucuria Veșniciei Sale!
Călin și Cristela GEORGESCU”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.