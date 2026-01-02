Un bărbat în vârstă de 41 de ani și-a văzut moartea cu ochii, după ce a căzut sub gheaţa râului Mureş, în municipiul Târgu Mureş, în timp ce încerca să își salveze câinele. Din fericire, el a fost scos la timp din apă de un pompier scafandru, iar ulterior fost preluat de ambulanţa de terapie intensivă mobilă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş în șoc hipotermic.