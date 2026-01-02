”E ca și cum ai pierde un membru al familiei. Acești câini sunt partenerii noștri la servici, sunt colegii noștri loiali, fac parte din familie”, este mesajul directorului Centrului Chinologic Sibiu publicat pe rețelele sociale.

Șuier și-a primit numele pentru că, în momentul în care a fost adus în cadrul MAI era pui, iar în loc să latre, scotea un șuierat. Prima lui misiune în căutarea drogurilor a fost la unul dintre cele mai mari festivaluri din țară, în 2018.

”Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.

Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni.

A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde.

Odihnește-te în pace, drag prieten!

Nu te vom uita niciodată”, a transmis Poliția Română pe Facebook.