Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureş a anunțat că vineri, în prima parte a zilei, dispeceratul 112 a fost alertat cu privire la un bărbat căzut sub gheaţa râului Mureş, în municipiul Târgu Mureş.

”Fiecare secundă a contat pentru salvarea vieţii acestuia. La faţa locului s-au deplasat autospeciala de intervenţie, ambulanţa SMURD de prim ajutor şi autospecială de scafandri cu barcă, gata să lupte cu frigul şi apa îngheţată”, arată Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Victima, un bărbat de 41 de ani, era inconştientă, prinsă sub gheaţă, la aproximativ 15 metri de mal. Martorii povesteau că intrase pentru a-şi salva câinele, precizează ISU Mureş.

”Curajul colegilor noştri a fost decisiv: trei membri ai echipei au intrat cu barca pe apa îngheţată, iar un coleg scafandru a intrat în apă pentru a-l pune în barcă şi a-l scoate în siguranţă. Imediat ce a fost extras, echipajele noastre au început manevrele de resuscitare, luptând cu timpul pentru a-i stabiliza pulsul şi a-i readuce temperatura, victima fiind în şoc hipotermic. La scurt timp, a ajuns ambulanţa de terapie intensivă mobilă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş, care a preluat pacientul şi l-a transportat la spital, unde a fost scoasă din stop. Starea victimei este stabilă”, precizează autorităţile.

ISU Mureş vine şi cu măsuri preventive pentru populaţie:

* Nu păşiţi pe gheaţa;

* Nu lăsaţi copiii să se apropie de râuri sau lacuri îngheţate;

* ⁠Evitaţi să intraţi singuri pe gheaţă – chiar şi pentru animale de companie;

* ⁠În caz de accident, sunaţi imediat 112 şi nu încercaţi salvarea fără echipament adecvat.