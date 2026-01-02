IPJ Maramureş a transmis, vineri, că îngreunarea traficului a fost accentuată de condiţiile meteo nefavorabile, respectiv ninsoarea, înregistrată pe anumite sectoare de drum. Poliştii rutieri desfăşoară activităţi pentru fluidizarea traficului. De asemenea, în zonă acţionează utilaje de deszăpezire pentru curăţarea drumului.

”Conducătorilor auto care au ca direcţie de deplasare zona Maramureşului istoric, le recomandăm utilizarea rutei alternative D.N. 18 (Pasul Gutâi), în vederea scăderii timpilor de aşteptare în coloana formată pe D.J. 184”, transmit autorităţile.

De asemenea, pentru a diminua riscul de accidente rutiere, autorităţile recomandă conducătorilor auto: - să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren; - să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă; - să evite manevrele de depăşire riscante.

”Reiterăm că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, iar autovehiculele cu greutate de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante”, precizează IPJ Maramureş.

La rândul său, Prefectura Maramureş arată că, având în vedere redirecţionarea traficului rutier de pe drumurile judetene din zona localităţilor Baia Sprie, Cavnic, Budeşti, spre DN18 Pasul Gutâi, au fost luate măsurile necesare pentru intervenţia utilajelor de deszăpezire pe drumul naţional. Prefectura anunţă că sunt în actiune opt utilaje în Pasul Gutai cu lamă şi material antiderapant.