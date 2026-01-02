Stabilit în România din vara anului 2021, un cetățean francez a declanșat o dezbatere amplă în mediul online după ce a afirmat că țara noastră a devenit mai scumpă decât Franța, conform publicației Bizbrașov. Acesta a explicat că un salariu de aproximativ 5.000 de lei, care în urmă cu cinci ani îi asigura un trai foarte confortabil, a devenit acum insuficient în contextul creșterii taxelor, a chiriilor și a prețurilor la alimente. În urma unei vizite recente în Franța, acesta a observat că, deși prețurile sunt aproape identice cu cele din România, salariile din țara sa natală sunt de două ori mai mari, oferind ca exemplu o masă la restaurant care costă aproximativ 150 de lei în ambele țări. Dezamăgit de scăderea puterii de cumpărare, francezul a mărturisit că ia în calcul întoarcerea acasă pentru un stil de viață mai relaxat.

Mărturia sa a generat reacții împărțite pe platformele sociale, oscilând între empatie și scepticism. În timp ce unii utilizatori au confirmat că prețurile alimentelor din România s-au aliniat la media europeană, alții au atras atenția asupra diferențelor majore în ceea ce privește costul chiriilor, mult mai ridicat în orașele franceze. Un argument recurent în cadrul discuției a fost acela că nivelul de trai depinde fundamental de statutul profesional, un venit mediu oferind o siguranță mai mare în Occident, în timp ce România devine avantajoasă doar pentru cei cu venituri peste medie. În ciuda percepției subiective a expatului, datele statistice citate de publicația menționată nuanțează situația, indicând faptul că în Toulouse, orașul de referință al francezului, costul general al vieții rămâne cu aproximativ 80-90% mai ridicat decât în Brașov.