Dacia Bigster Extreme reprezintă în prezent vârful de gamă al constructorului de la Mioveni în ceea ce privește dotările de serie, însă pentru pasionații de aventură extremă, specialiștii unui atelier de tuning din Germania au împins limitele acestui SUV de familie mult mai departe.

Aceștia au transformat modelul într-un vehicul off-road veritabil, operând modificări radicale care încep de la nivelul caroseriei. Capota a primit un finisaj negru mat și prize de aer decorative care subliniază caracterul agresiv al părții frontale, în timp ce pe plafon a fost instalat un coș special de transport, echipat cu proiectoare LED pentru o vizibilitate sporită în condiții dificile. Aspectul impunător este completat de pasaje lărgite ale roților și o colantare integrală în nuanța bronz satinat, care contrastează puternic cu plafonul și grila frontală personalizată.

Sub caroserie, intervențiile tehnice sunt menite să asigure performanțe superioare pe teren accidentat. SUV-ul a fost dotat cu un set complet de scuturi de protecție și un kit de înălțare a suspensiei semnat de Koni, elemente esențiale pentru parcurgerea traseelor dificile.

Pentru o stabilitate optimă și o estetică robustă, s-au montat jante off-road din aliaj de 16 inci împreună cu distanțiere pentru roți, în timp ce versatilitatea mașinii este sporită de prezența unui cârlig de remorcare fix. Chiar și detaliile mici au fost luate în calcul, antena standard fiind înlocuită cu una de tip „rechin” pentru a fluidiza designul exterior.

Interiorul a beneficiat de un tratament similar, fiind reconfigurat pentru a rezista unei utilizări intense în regim de expediție. Habitaclul dispune acum de covorașe și praguri de acces din aluminiu, alături de o protecție metalică pentru portbagaj și pedale sport cu suprafață antiderapantă.

Confortul nu a fost neglijat, scaunele fiind îmbrăcate în huse premium care completează aspectul exclusivist al acestui exemplar unic. Toate aceste transformări au dus valoarea vehiculului la un nivel record pentru marca românească, exemplarul fiind scos la vânzare pe platformele de specialitate la un preț de aproape 47.000 de euro.