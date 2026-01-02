IPJ Covasna a transmis că, vineri seară, circulaţia rutieră este blocată pe ambele sensuri pe DN 11, în zona localităţii Chichiş, din cauza unui accident în care au fost implicate patru mașini.

Acolo, echipajele medicale intervin pentru evaluarea victimelor şi acordarea primului ajutor.

”În urma coliziunii, două persoane sunt asistate medical la faţa locului, urmând să se stabilească dacă se impune transportul la spital”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Poliţiştii desfăşoară activităţi de cercetare şi dirijare a traficului, circulaţia fiind deviată prin localitatea Chichiş.

Şoferii sunt rugaţi sa circule cu prudenţă sporită şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri.