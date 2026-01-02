Mai multe echipe de intervenție acționează în zona de la intrarea în Chieile Tișiței, județul Vrancea, după ce două persoane au căzut cu ATV-ul în râul Putna. Se pare că este vorba despre un bărbat și o femeie.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje cu o autospecială a pompierilor din Tulnici, un SMURD de la Vidra, o ambulanță SAJ o echipă a Salvamont și voluntari ai SVSU Tulnici.

”Salvamont Vrancea anunţă că a intervenit pentru acordarea primului ajutor în cazul a două persoane căzute cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tişiţei. Potrivit salvatorilor, persoanele accidentate au fost preluate de Ambulanţă şi SMURD”, a transmis Salvamont Vrancea pe pagina de Facebook.

Nici bine nu a început noul an că salvamontiștii din întreaga țară au fost solicitați să intervină în 41 de situații de urgență, în ultimele 24 de ore. În urma acestor intervenții, 42 de persoane au fost salvate, dintre care 19 au necesitat transport la spital cu echipaje medicale.

Dintre cei 42 de turiști salvați, 19 au fost transportați de urgență cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar restul au fost preluați de aparținători după acordul echipajelor.

În paralel, salvamontiștii au răspuns și la 52 de solicitări de informații și sfaturi privind traseele montane, oferind suport turiștilor pentru planificarea drumețiilor în siguranță.