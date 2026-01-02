Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit clarificări cu privire la participarea României la mecanismul PURL (Priority Utilization Requirements List), subliniind că fondurile necesare, în valoare de 50 de milioane de euro, nu reprezintă o cheltuială neprevăzută, ci sunt deja incluse în bugetul aprobat al Ministerului Apărării.

Spre deosebire de alte state care au ales să acorde asistență în regim clasificat, România a optat pentru o abordare transparentă în acest caz, asumându-și public decizia de a sprijini Ucraina. Această formă de ajutor funcționează printr-un sistem coordonat de Statele Unite: țările partenere contribuie la un fond comun gestionat de NATO, din care se achiziționează echipamente militare americane ce sunt ulterior livrate centralizat către frontul ucrainean.

Dincolo de aspectele logistice, oficialul a explicat că acest demers este unul de importanță strategică pentru securitatea națională, argumentând că stabilitatea economică și socială a României depinde în mod direct de menținerea conflictului dincolo de granițe.

Miruță a subliniat că existența unei zone tampon este un câștig vital pentru țară, deoarece dezvoltarea afacerilor, a sistemului sanitar sau a celui educațional ar fi imposibilă în cazul unei proximități imediate a forțelor ruse, de exemplu la Galați. Astfel, sprijinul acordat prin mecanismul PURL este privit ca o investiție necesară pentru a garanta liniștea internă și pentru a limita amenințările la frontiera NATO.