Declarațiile lui Nicușor Dan cu privire la Călin Georgescu au generat o controversă uriașă în spațiul public, mai ales prin prisma faptului că certitudinea președintelui referitoare la implicarea unui stat străin în alegeri vine în absența unor dovezi clare.

Chiar și el a recunoscut acest lucru, subliniind dificultatea procesului de probațiune. Deși inițial, înainte de preluarea mandatului, discursul său era unul ferm, la doar două săptămâni distanță, Nicușor Dan și-a nuanțat poziția, moment care a marcat începutul unei serii lungi de amânări privind publicarea raportului oficial.

Pe parcursul întregului an trecut, prezentarea concluziilor a fost reprogramată în repetate rânduri, lăsând publicul într-o stare de incertitudine totală.

Neclaritatea este alimentată și de mesajele ambigue venite de la Cotroceni, care sugerează că ar putea dura ani întregi până când dovezi incontestabile ale unei ingerințe externe ar putea ieși la suprafață.

Astfel, după mai bine de un an de așteptare, românii care au cerut explicații transparente se află în continuare în fața unui răspuns incomplet, în timp ce raportul rămâne un document învăluit în mister.