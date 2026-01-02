utoritățile fac un apel urgent către toți conducătorii auto care și-au lăsat vehiculele parcate direct pe partea carosabilă a DN 67C, solicitându-le să le mute imediat pentru a permite deblocarea traficului și accesul utilajelor de deszăpezire.

În prezent, autospecialele de intervenție sunt aproape imobilizate din cauza aglomerației extreme, fapt ce face imposibilă curățarea eficientă a drumului cu lamă și împrăștierea materialului antiderapant.

Această situație este critică mai ales în contextul în care, în zona montană, ninsorile continuă să cadă, impunând o colaborare responsabilă din partea fiecărui participant la trafic.

Pentru siguranța tuturor și pentru a asigura reluarea circulației în condiții normale cât mai rapid, șoferii sunt rugați să manifeste prudență, răbdare și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților aflate în teren.

Orice întârziere în eliberarea carosabilului îngreunează misiunea echipelor de intervenție și crește riscul de înzăpezire pentru toți cei blocați pe tronsonul Novaci – Rânca.