Trafic blocat pe DN 67C: Sectorul Novaci – Rânca. Turiștii și-au parcat mașinile pe marginea drumului VIDEO

Turiștii și-au parcat mașinile pa marginea drumului. Foto/Captură video
Turiștii și-au parcat mașinile pa marginea drumului. Foto/Captură video

Afluxul masiv de turiști către stațiunea Rânca a dus la blocarea completă a traficului pe DN 67C, sectorul cuprins între Novaci și zona montană.

utoritățile fac un apel urgent către toți conducătorii auto care și-au lăsat vehiculele parcate direct pe partea carosabilă a DN 67C, solicitându-le să le mute imediat pentru a permite deblocarea traficului și accesul utilajelor de deszăpezire.

În prezent, autospecialele de intervenție sunt aproape imobilizate din cauza aglomerației extreme, fapt ce face imposibilă curățarea eficientă a drumului cu lamă și împrăștierea materialului antiderapant.

Această situație este critică mai ales în contextul în care, în zona montană, ninsorile continuă să cadă, impunând o colaborare responsabilă din partea fiecărui participant la trafic.

Pentru siguranța tuturor și pentru a asigura reluarea circulației în condiții normale cât mai rapid, șoferii sunt rugați să manifeste prudență, răbdare și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților aflate în teren.

Orice întârziere în eliberarea carosabilului îngreunează misiunea echipelor de intervenție și crește riscul de înzăpezire pentru toți cei blocați pe tronsonul Novaci – Rânca.