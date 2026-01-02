Într-o postare pe pagina de socializare, Schwartz, președintele Radioului public, desemnat în funcție de USR, se întrebă „cum s-or simți cetățenii români care aparțin minorităților etnice din România, dar și expații care muncesc, trăiesc și plătesc impozite din care se finanțează media publice din România”.

”Mare ne-a fost mirarea să constatăm că la 70 de ani de la primele emisiuni (...), TVR se percepe ca „Televiziunea românilor” – un insert nou, în colțul din dreapta sus, în completarea logo-ului. Ne-am întrebat cum s-or simți cetățenii români aparținând minorităților etnice din România, dar și expații care muncesc, trăiesc și plătesc impozite din care se finanțează media publice din România. (...) BBC, ARD, ZDF, TF, TVE și alte televiziuni publice evită formulări “identitare”, tocmai pentru a nu crea o excludere simbolică. (...) De ce ar fi nevoie acum, la 70 de ani de la înființare, de o “rebranduire”?”, a scris Robert Schwartz pe pagina sa de Facebook.

În opinia președintelui Radiodifuziunii, problema nu este una de nuanță semantică, ci de mesaj simbolic transmis de o instituție care ar trebui să fie a tuturor. Formula ar crea, în viziunea sa, o delimitare implicită între „români” și ceilalți rezidenți ai României.

Robert Schwartz a fost numit șeful Radioului public, în noiembrie 2025, la propunerea USR.