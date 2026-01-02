”În această după-amiază, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalat un incendiu la o locuinţă situată în municipiul Craiova, pe strada Traian Vuia, în zona Balta Fetii, existând suspiciunea surprinderii unei victime în interior şi pericol de propagare la construcţiile învecinate”, anunţă ISU Dolj.

La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Craiova, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi o autospecială SMURD.

Potrivit reprezentanților ISU Dolj, ”echipajele ajunse la locul intervenţiei au localizat rapid incendiul, fiind eliminat pericolul de propagare”.

Din nefericire, în interiorul locuinţei a fost identificată o persoană decedată, mai anunţă autorităţile.