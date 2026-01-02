Inteligența artificială a devenit o prezență constantă în viața noastră cotidiană, extinzându-se de la tehnologia telefoanelor mobile până la sistemele avansate de monitorizare a traficului. Modelul camerelor radar cu AI, deja implementat cu succes în țări precum Marea Britanie, Germania, Spania, SUA sau China, a fost adoptat recent și de Grecia. Printr-un proiect-pilot desfășurat în Atena, autoritățile elene au instalat opt astfel de dispozitive în zone centrale, iar rezultatele primelor patru zile de funcționare au fost impresionante, fiind înregistrate peste 2.500 de abateri. Un exemplu elocvent este camera amplasată pe artera ce leagă capitala de portul Pireu, care singură a surprins mai mult de 1.000 de încălcări ale legii în acest interval scurt.

Spre deosebire de radarele clasice, aceste sisteme dotate cu algoritmi de învățare automată sunt programate să identifice o gamă largă de nereguli: depășirea vitezei, ignorarea culorii roșii a semaforului, neutilizarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan. De asemenea, camerele pot detecta utilizarea nejustificată a benzilor de urgență, oferind o precizie chirurgicală în monitorizare. În momentul detectării unei abateri, sistemul capturează automat o dovadă video și o fotografie, notificând șoferul aproape instantaneu prin SMS, e-mail sau printr-un portal digital dedicat, unde sancțiunea poate fi achitată direct, păstrând totodată dreptul cetățeanului de a depune contestație.

Potențialul financiar și de disciplinare al acestei tehnologii este uriaș, estimările arătând că o singură unitate ar putea genera amenzi de până la 750.000 de euro în doar trei zile de activitate intensă. Încurajată de succesul proiectului-pilot, Grecia intenționează să extindă rețeaua la 2.000 de camere fixe pe întreg teritoriul țării. O noutate importantă este și introducerea a 500 de camere mobile montate direct pe autobuze, menite să îi sancționeze pe șoferii care blochează benzile dedicate transportului în comun, o problemă majoră în marile aglomerații urbane, inclusiv în București.