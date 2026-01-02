Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment dur regimului de la Teheran prin intermediul platformei sale Truth Social, afirmând că Statele Unite sunt pregătite să intervină militar dacă autoritățile iraniene vor recurge la violență letală împotriva protestatarilor. Liderul de la Casa Albă a subliniat că Washingtonul este înarmat și gata să vină în ajutorul manifestanților pașnici în eventualitatea în care aceștia vor fi vizați de forțele de ordine, așa cum s-a întâmplat în episoadele de represiune din trecut.

Declarația vine într-un moment de maximă tensiune, după ce ciocnirile dintre protestatari și poliție s-au soldat deja cu primele șase victime, marcând o escaladare violentă a mobilizării populare declanșate în urmă cu cinci zile împotriva costului ridicat al vieții.

În ciuda faptului că autoritățile din Teheran au evitat să raporteze oficial incidente majore în ultimele ore, agenția Tasnim a confirmat arestarea a treizeci de persoane sub acuzația de tulburare a ordinii publice. Mișcarea de protest a debutat duminică în capitală, unde comercianții și-au închis magazinele într-un gest de solidaritate împotriva crizei economice profunde, manifestațiile extinzându-se ulterior în mediul universitar și în marile orașe din întreaga țară. În replică la mesajele venite de la Washington, partea iraniană a adoptat o poziție defensivă, transmițându-i președintelui american să se preocupe mai degrabă de siguranța propriilor soldați decât de situația internă a Iranului.