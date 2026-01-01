Indigestia apare atunci când procesul digestiv este încetinit sau perturbat, fie din cauza cantității de alimente, fie a tipului acestora. Mesele copioase, consumul rapid, alimentele grase sau foarte condimentate pot favoriza apariția simptomelor.

Atunci când episoadele de indigestie sunt frecvente sau persistente, ele pot semnala existența unei afecțiuni digestive, cum ar fi gastrita sau refluxul gastroesofagian. În aceste situații, evaluarea medicală ajută la identificarea cauzei și la stabilirea unui tratament adecvat.

