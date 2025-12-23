Astenia se caracterizează prin slăbiciune generală, lipsă de energie și scăderea rezistenței la efort. Poate apărea în contextul unor infecții, al dezechilibrelor hormonale, al anemiei sau în perioade de stres prelungit.

Pentru că astenia este un simptom și nu un diagnostic, abordarea corectă presupune investigarea cauzei care stă la bază. Tratarea problemei inițiale este esențială pentru recâștigarea stării de bine și a nivelului normal de energie.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.