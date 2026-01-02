Insomnia se manifestă prin dificultatea de a adormi, treziri frecvente pe parcursul nopții sau trezirea prea devreme dimineața. Cauzele pot fi multiple, de la stres și anxietate până la dezechilibre hormonale sau afecțiuni medicale.

Gestionarea insomniei presupune mai mult decât administrarea ocazională de somnifere. Identificarea factorilor declanșatori și adoptarea unor obiceiuri care favorizează somnul sunt pași esențiali pentru restabilirea unui ritm normal de odihnă.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.