Somnul nu este doar o pauză, ci un proces esențial pentru refacerea fizică și mentală
Somnul nu este doar o pauză, ci un proces esențial pentru refacerea fizică și mentală. Atunci când nopțile devin fragmentate sau insuficiente, efectele se reflectă rapid asupra concentrării, dispoziției și nivelului de energie.

Insomnia se manifestă prin dificultatea de a adormi, treziri frecvente pe parcursul nopții sau trezirea prea devreme dimineața. Cauzele pot fi multiple, de la stres și anxietate până la dezechilibre hormonale sau afecțiuni medicale.

Gestionarea insomniei presupune mai mult decât administrarea ocazională de somnifere. Identificarea factorilor declanșatori și adoptarea unor obiceiuri care favorizează somnul sunt pași esențiali pentru restabilirea unui ritm normal de odihnă.

