Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a reînnoit în această săptămână avertismentul critic de călătorie pentru Federația Rusă, solicitând cetățenilor americani să evite orice deplasare în această țară și să părăsească teritoriul rus imediat dacă se află deja acolo. Autoritățile de la Washington invocă riscuri majore legate de terorism, aplicarea arbitrară a legislației locale și pericolul unor rețineri ilegale. Conform comunicatului oficial, cetățenii americani sunt expuși frecvent unor interogatorii nejustificate și presiunilor exercitate de oficialii ruși, în timp ce capacitatea ambasadei de la Moscova de a oferi asistență consulară este sever limitată în urma reducerii personalului și a suspendării activității consulatelor.

Celor care decid totuși să rămână sau să călătorească în Rusia li se recomandă măsuri de precauție extreme, specifice zonelor de conflict. Departamentul de Stat sugerează deconectarea totală de la rețelele de socializare și avertizează că toate dispozitivele electronice și comunicațiile pot fi monitorizate de serviciile ruse de securitate. Mai mult, cetățenii sunt sfătuiți să își pună în ordine afacerile juridice înainte de plecare, inclusiv prin redactarea unui testament, desemnarea beneficiarilor pentru asigurări și acordarea de procuri. Din cauza sancțiunilor internaționale, logistica financiară este aproape imposibilă, cardurile bancare americane fiind nefuncționale, iar transferurile de bani către Rusia fiind blocate în practică.

Situația este cu atât mai tensionată în regiunile de graniță cu Ucraina, unde legea marțială instituită în 2022 permite autorităților ruse să restricționeze circulația, să confisce bunuri sau să rețină străini sub acuzația de acțiuni împotriva intereselor naționale. Acest nou val de avertismente survine pe fondul unor incidente diplomatice recente, după ce Moscova a prezentat oficialilor americani fragmente dintr-o dronă, susținând că Ucraina ar fi lansat un atac masiv asupra reședinței prezidențiale de la Valdai. Deși Kievul a respins acuzațiile, iar rapoartele CIA transmise președintelui Donald Trump indică lipsa unor dovezi care să confirme că liderul rus sau reședința sa au fost ținte directe, riscul de escaladare rămâne la cote alarmante.