O zi de pescuit s-a transformat într-o tragedie vineri, 2 ianuarie 2026, în zona localității Dobroteasa, județul Olt, după ce doi bărbați s-au răsturnat cu barca în apele înghețate ale râului. Incidentul a fost declanșat în momentul în care tatăl și fiul său vitreg au încercat să spargă stratul de gheață format la suprafața apei pentru a-și continua activitatea, însă s-au dezechilibrat și au căzut în râu sub privirile altor pescari care au alertat imediat autoritățile. Mobilizarea a fost una masivă, la fața locului intervenind echipaje ale ISU Olt și ISU Vâlcea, dotate cu autospeciale de descarcerare, bărci cu motor, echipe de scafandri și mai multe ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Primele echipaje de salvare sosite la Dobroteasa au reușit să îl recupereze rapid pe bărbatul în vârstă de 65 de ani, acesta fiind adus la mal cu semne vitale și transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Vâlcea. La scurt timp, salvatorii au reușit să identifice și să scoată din apele râului trupul tânărului de 28 de ani, care petrecuse deja zeci de minute în apa extrem de rece. Din cauza hipotermiei severe și a stării critice, echipajele medicale au inițiat imediat protocoalele de resuscitare, transportându-l sub manevre neîncetate la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea.

În cadrul unității spitalicești, medicii au declanșat o luptă maraton de cinci ore pentru a-i salva viața tânărului, aplicând manevre specifice care au inclus creșterea progresivă a temperaturii corpului pentru a încerca repornirea inimii. Deși protocoalele medicale pentru cazurile de înec în apă înghețată permit o fereastră de intervenție mult extinsă, după eforturi epuizante care s-au întins pe parcursul întregii amiezi, organismul pacientului nu a mai oferit niciun răspuns. În cele din urmă, reprezentanții ISU Olt au confirmat decesul tânărului de 28 de ani, acesta fiind declarat la finalul celor cinci ore de resuscitare continuă.