În cultura românească, cea mai răspândită credință este că bradul se despodobește după Bobotează, pe 6 ianuarie.

Această zi marchează sfârșitul oficial al sărbătorilor de iarnă, iar păstrarea bradului până atunci este considerată un semn de respect față de perioada sfântă.

Se spune că despodobirea bradului pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan, aduce noroc și liniște în familie pe tot parcursul anului.

Ziua norocului și prosperității

Conform superstițiilor populare:

Despodo­birea bradului prea devreme (înainte de Anul Nou) ar putea alunga norocul

Păstrarea lui mult după 6–7 ianuarie poate aduce stagnare sau oboseală emoțională

Cea mai echilibrată alegere este, așadar, intervalul 6–7 ianuarie, considerat favorabil pentru:

prosperitate financiară,

energie pozitivă în casă,

un nou început armonios,

Alte credințe populare

În unele zone sau culturi europene, se spune că bradul trebuie strâns:

într-o zi cu soare, pentru un an luminos,

dimineața, ca să „nu iei norocul cu noaptea”,

cu atenție, fără a rupe crengi, pentru a evita ghinionul,



Dincolo de tradiții, cel mai important este ca despodobirea bradului să fie un moment liniștit și ordonat, care să marcheze trecerea firească de la sărbătoare la viața de zi cu zi. Curățenia, aerisirea și reorganizarea casei sunt văzute simbolic ca o invitație pentru lucruri bune în noul an, potrivit sursei.