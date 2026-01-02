​Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, anunţă că sprijină comunităţile afectate de sistarea furnizării apei potabile, în urma incidentului ecologic produs la sursa de captare.

”​Echipajele ISU Braşov au acţionat cu prioritate în oraşul Victoria, asigurând necesarul de apă potabilă pentru instituţiile publice critice, respectiv Căminul de Bătrâni, Spitalul Orăşenesc Victoria şi primăria. Astfel, au fost folosite două rezervoare, puse la dispoziţie de Compania Apa Braşov, care au o capacitate a câte 1.000 de litri fiecare. Până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri. Pentru ziua de mâine, autorităţile locale din Ucea au solicitat 2.000 de litri de apă potabilă”, a transmis DSU într-o postare pe Facebook.

​Potrivit reprezentanților instituției, în localitatea Viştea, necesarul de apă potabilă pentru populaţie este asigurat în acest moment prin grija autorităţilor locale, care monitorizează constant situaţia din teren.

De asemenea, DSU a menționat că aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi în acest moment, din toate cele 4 localităţi.

​Această criză a apărut ca urmare a accidentului rutier din 30 decembrie (zona Arpaşul Mare), unde deversarea de motorină din rezervorul autocamionului a poluat izvorul ce alimentează cele patru localităţi. De la momentul întreruperii alimentării cu apă, autorităţile locale au luat măsuri pentru asigurarea necesarului de apă potabilă populaţiei afectate.

”Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, rămâne la datorie, oferind suport constant comunităţilor afectate”, au mai spus reprezentanții DSU.