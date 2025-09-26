Expertul criminolog Vlad Zaha a atras atenția că, la vederea câinilor care detectează droguri, la festivaluri, unii spectatori ar putea încerca să înghită toată cantitatea pe care o au asupra lor, existând riscul unei supradoze.

Într-o emisiune la Medika TV, Zaha a dat exemplul experților antidrog din alte țări, care cunosc acest risc și, de aceea, nu recomandă folosirea câinilor.

„În toată lumea, vorbind de la Canada la Statele Unite, la Marea Britanie, la Australia, Noua Zeelandă, toți academicienii și universitarii avertizează că acești câini nu ar trebui folosiți la festivaluri, pentru că ei precipită lumea care are substanțe ilegale la ei să le înghită, dacă cumva există posibilitatea să fie prinși, și așa se produc, de fapt, tragediile și se întrețin și se întețesc.

Este un pericol de sănătate publică să ai câini antidrog care să miroasă oamenii care au substanțe pentru consum propriu la festival și să mai și patruleze din când în când pe lângă zona unde oamenii vin să se relaxeze”, a explicat Vlad Zaha.