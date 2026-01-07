Am început zâmbind, pentru că umorul românilor și în 2026 e la cote maxime. E festival pe rețele sociale cu Nicușor Dan, pe pista de la Paris, unde aștepta să decoleze avionul. Așa cum am spus mai devreme, la colegul meu - Claudiu Giurgea, totul e o campanie de prostit fraierii, „focile” care l-au votat pe Nicușor. Nu îi bag pe toți în aceeași categorie, dar dacă nu recunoașteți că ați greșit alegând acest personaj…A venit circul în oraș...este ceva...

Eu nu m-am gândit că un președinte poate, într-un timp atât de scurt, să devină bătaia de joc nu doar a României, ci a lumii întregi. Am arătat imaginile cu el la poza de familie: toți liderii au plecat acasă și el stătea pe pistă. Cum nu v-ați dat seama că totul e un scenariu pus la punct ca să-i cumpere un avion lui Nicușor?

Povestea cu avionul e de pe vremea lui Băsescu. Încă din anul 2010 nu mai există avion prezidențial. Cei care au făcut presă cu adevărat își aduc aminte că a existat Romavia, care avea în dotare Rombacurile ce au servit ca avioane prezidențiale. TAROM a făcut curse speciale pentru președinte și pentru premier. Scandalul e de pe vremea lui Ponta. Cereau atunci, în mod insistent, cheltuielile pentru deplasările pe care le-a făcut Victor Ponta...pe care eu le-am făcut publice atunci. Atenție, foarte important este că atunci, alături de premier, mergeau jurnaliști și oameni de afaceri, pentru că reprezentau interesele României. Nu se duceau doar la plimbare, se întâmplau lucruri. Acum nu se mai întâmplă nimic. Acum trebuie doar să-i plătim...cum i-am plătit lui Iohannis plimbările cu consoarta, acum îi plătim lui Nicușor să-și ia în plic ce are de făcut.

Acum există telefoane, pot să-și ia informațiile fără să plătim deplasările. Un avion e necesar nu doar pentru președinte, ci și pentru prim-ministru și pentru miniștri. Acest lucru se putea face de multă vreme. Erau bani. S-a discutat și pe vremea Vioricăi Dăncilă. Dar ipocrizia maximă vine de la cei care țipă acum „să-i luăm avion lui Nicușor”. Oamenii sistemului. De ce nu și lui Ponta? De ce nu și lui Dăncilă? Acum hai să-i luăm lui Nicușor.

S-au aliniat: Coita, toți „jurnaliștii”. Nu sunt jurnaliști, sunt oamenii sistemului. Băi, schimbați garnitura, că s-au ofilit, nu mai ține. Înțelegeți care a fost mișcarea? A venit Nicușor și a spus că a făcut el economie de 30 de milioane. L-au prezentat ca mare șmecher: „de aici avem economie, 30 de milioane, că mergem cu avionul ăsta”. De aia avea doamna aceea căștile în avion. Cu acel avion au zburat și Ponta, și Dragnea, și Dăncilă, și mulți pentru că era mult mai ieftin și eficient pe rute scurte.

Toată povestea asta e o campanie de PR grețoasă, cu fotografii puse pe Facebook. După ce a stat în frig pe pistă și au făcut românii mișto de el, a aterizat la București și a pus poze că l-au însoțit deasupra Elveției două F-18. Le-au trimis Macron și Ursula, „să nu vină Trump să vă ia cu elicopterul”. Se ocupă Dumnezeu, nu trebuie să se ocupe Trump. Nimic nu rămâne neplătit.

Nicușor Dan ține neapărat să arate că e anti-Trump, că e împotriva politicilor de la Washington. S-a spus clar: „dom’le, ăștia care verifică informațiile să ne lase în pace”. Ce credeți că vrea să facă Nicușor? Vrea să facă Ministerul Adevărului la Cotroceni. Hai, fă-l. Băieții îți pun oamenii la bani. Doamna care a intrat aseară în direct, Mihaela Nedelcu, mi-a trimis CV-ul. Am verificat-o: o sinecuristă de partid, vine de la partidul M10 - Monica Macovei, în consilii de administrație. Doamna a făcut postliceală sanitară — foarte bine, bravo ei — dar e om de partid, sinecuristă, pusă să ia bănuții. Pe lângă asta, e și sorosistă, și anti-trumpistă, deci se califică perfect pentru una dintre funcțiile statului român. Ăsta e principalul criteriu.

Vom discuta și despre Groenlanda și cum evoluează lucrurile. Premierul danez se roagă de Rubio să facă o întâlnire rapidă, „să-l condamnăm pe Trump pentru ce a făcut”. Eu îmi doresc un președinte care să țină cu românii și cu România și să-și apere resursele. Asta face Trump.

După discuțiile economice și anunțul lui Trump potrivit căruia Venezuela va ceda petrol către SUA, la prețul pieței, și vor controla cum se împart banii… 1,89 dolari galonul de benzină, adică 2,7 lei. Litru de benzină e 2,7 lei — de patru ori mai puțin ca în România. Lăsați-mă cu poveștile astea. Asta trebuie să facă un președinte: să țină cu poporul, cu economia, să apere interesele țării. Ai noștri apără interesele altor țări. Au ieșit acum la suprafață și în America. Vă arăt că cei care protestează sunt finanțați de Soros, și aici se întâmplă același lucru. Se văd lucrurile astea de la o poștă.

Da, e foarte rău ce se întâmplă în România. Ăștia sunt ocupați de cu totul altceva. Bolojan își pune pupilul de la Oradea, șeful Cancelariei îl pune șef la comisia aia care există din 2022, cea care aprobă schimbările de capital de peste 2 milioane de euro. E a treia oară când se schimbă șeful comisiei. Trebuie să aprobe inclusiv investițiile românești. Interesele cui le reprezintă personajele acestea? Eu nu știu cine i-a adus acolo. Bolojan pentru cine vrea să aibă controlul asupra acestor investiții? Oare nu vedeți, nu auziți, nu înțelegeți?

Văd așa-zișii influenceri care trăiesc bine. Eu duc o viață foarte bună, puteam să-mi văd de viața mea, dar ei, pe bani foarte mulți, vin și fac tot felul de propagandă în interesul lor și al celor care îi plătesc. Zic că noi, până acum, am avut taxe mici și impozite mici. Salariul minim și pensiile se compară cu alte țări din Europa? Veniturile din România sunt mici, cum să compari? Pensionarii noștri o duc rău, o creștere și de 100 de lei e uriașă. Voi trăiți în bula voastră. Nu înțelegeți.

O să vorbesc și despre doamna de la Casa de Sănătate București, prietena foarte bună cu domnul Grigore Cartianu...că-și face poze cu el. Sunt o rețea. Cum e posibil ca un consilier prezidențial, avocat, să aibă datorii de sute de mii de lei la ANAF și la Casa de Asigurări și să nu-l deranjeze nimeni? E consilier prezidențial. La ei se poate, e totul ok.

Un alt consilier, pupilul lui Traian Băsescu, dl. Tomac, tocmai ce a scăpat de un prejudiciu… A dat finanțări în afara legii și a scăpat. S-a prescris. Păi stați puțin: prescripția nu e bună la unii, dar e bună la ăștia din gașca voastră? Cât tupeu aveți?

Îl plimbați pe „maimuțoiul” ăsta cu avionul militar. E modest, dar are nevoie de avionaș. De ce n-a plecat aseară Nicușor Dan de la Paris? De aseară se anunța că azi vor fi probleme și că vor fi anulate curse. Deci se știa că vor fi probleme. De ce n-a decolat aseară? Ca să faceți circ cu avionul? E grețos și românii înțeleg. Eu am să vă expun în fiecare seară, cum fac de 6 ani și ceva. Nu mă sperie sub nicio formă presiunile din gașca lui Nicușor. Dincolo de faptul că Realitatea Plus nu a fost invitată în această deplasare, e o aversiune clară. Mă bucur, înseamnă că se uită la televizor, că zicea că n-are și și-a cumpărat. Sper să vadă emisiunea, că ne vom distra.

Nu mă sperie nici Papahagi, nici Buzoianu. Se termină și cu USR-ul de 8–9 %, care a acaparat România. Să înceapă distracția, ca să spunem așa. În foarte scurt timp vom prezenta un anunț. Mâine, la 21:00, în direct cu noi va fi Simion. Va fi un anunț bombă pentru săptămâna viitoare.