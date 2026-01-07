LISTA completă a școlilor din România care rămân închise joi din cauza viscolului și a zăpezii

Viscolul și zăpezile blochează începutul de an școlar. Foto/Arhivă
Vremea extremă dictează scenariul de început de an în educație: suspendări de cursuri și trecere în online în cinci județe. În timp ce majoritatea elevilor revin în bănci, pentru cei unitățile de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți, Sălaj Galați și Prahova, semestrul începe cu porțile închise. Din cauza ninsorilor abundente și a drumurilor impracticabile, autoritățile au decis trecerea cursurilor în format online sau suspendarea completă a acestora pentru următoarele 48 de ore.

Din cauza vremii extreme, cursurile cu prezență fizică programate pentru joi și vineri au fost suspendate oficial. Autoritățile avertizează că lista ar putea fi extinsă dacă fenomenele meteo se intensifică, îndemnând părinții să verifice constant comunicările oficiale ale inspectoratelor județene.

 

Update / 18:30: Se adaugă, în urma informărilor primite de la ISJ, următoarele județe & unități de învățământ:

 

Galați

 

Liceul Tehnologic "Radu Negru" Galați (online - 8 și 9 ianuarie)

 

Grădinița "Sf. Stelian'", structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online - 8 ianuarie)

Prahova

 

Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 - 16 ianuarie - cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor).

 

Hunedoara

 

  • Școala Primară General Berthelot
  • Școala Gimnazială Răchitova

 

Mehedinți

 

  • Școala Gimnazială Balta

 

Sălaj

 

  • Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca
  • Școala Primară Glod
  • Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.

 

Informațiile incluse în acest material sunt primite în cursul acestei zile, până la ora 16:00, și vor fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivel județean.

 

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate