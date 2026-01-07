Din cauza vremii extreme, cursurile cu prezență fizică programate pentru joi și vineri au fost suspendate oficial. Autoritățile avertizează că lista ar putea fi extinsă dacă fenomenele meteo se intensifică, îndemnând părinții să verifice constant comunicările oficiale ale inspectoratelor județene.

Update / 18:30: Se adaugă, în urma informărilor primite de la ISJ, următoarele județe & unități de învățământ:

Galați

Liceul Tehnologic "Radu Negru" Galați (online - 8 și 9 ianuarie)

Grădinița "Sf. Stelian'", structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online - 8 ianuarie)

Prahova

Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 - 16 ianuarie - cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor).

Hunedoara

Școala Primară General Berthelot

Școala Gimnazială Răchitova

Mehedinți

Școala Gimnazială Balta

Sălaj

Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca

Școala Primară Glod

Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.

Informațiile incluse în acest material sunt primite în cursul acestei zile, până la ora 16:00, și vor fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivel județean.

