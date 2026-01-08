Familia Bumbăcea a depus plângere la Parchet

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a confirmat că, în prezent, sunt în lucru două dosare penale legate de acest caz. Primul vizează accidentul rutier în urma căruia tânărul a fost rănit, fiind cercetată infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Cel de-al doilea dosar a fost deschis ca urmare a reclamației formulate de familie și are ca obiect suspiciunea de ucidere din culpă, în legătură cu actul medical.

„La nivelul unității noastre sunt înregistrate două cauze penale: una referitoare la evenimentul rutier produs la data de 2 ianuarie 2026 și o a doua, rezultată din plângerea depusă de aparținătorii persoanei decedate împotriva personalului medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, a declarat Alin Atanasie, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.

Victima, Gabriel Bumbăcea, se afla într-un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, implicat într-un accident grav produs pe DN10, în localitatea Vernești. Coliziunea frontală cu un vehicul care circula din sens opus a dus la rănirea mai multor persoane. Gabriel a suferit o fractură de femur și a fost transportat la Spitalul Județean Buzău, unde a fost internat și programat pentru intervenție chirurgicală.

Operația urma să aibă loc la începutul săptămânii, însă tânărul a murit înainte de a ajunge în sala de operație. Circumstanțele decesului urmează să fie stabilite în urma anchetei desfășurate de procurori.