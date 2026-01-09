Un bărbat din Botoșani a sunat la 112, i-a jignit pe operatori și apoi a amenințat că dă foc blocului. Ce a pățit după ce polițiștii i-au bătut la ușă

Un bărbat din Botoșani a sunat la 112 și le-a pus muzică operatorilor, apoi a amenințat că dă foc blocului.
Un bărbat de 41 de ani din Botoșani a fost imobilizat și internat la spital după ce a sunat în mod repetat și nejustificat la 112, jignind operatorii și forțele de ordine, punând muzică în difuzor și, la un moment dat, amenințând că va da foc blocului în care locuiește.

Potrivit IPJ Botoșani, bărbatul a continuat să sune chiar și după ce i s-a explicat că apelurile sale nu reprezintă urgențe și că folosirea abuzivă a numărului unic este contravenție. Într-unul dintre apeluri, el a afirmat că intenționează să incendieze imobilul în care locuiește. Mai mult, a încercat să inducă în eroare polițiștii, oferind informații false despre adresa sa.

În cele din urmă, polițiștii au reușit să îi identifice locuința, pe strada Cornișa din municipiul Botoșani. Ajunși la fața locului, agenții s-au confruntat cu refuzul bărbatului de a deschide ușa și cu noi amenințări. A fost solicitat sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale pentru o eventuală intervenție în forță.

”A fost solicitată intervenţia poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale pentru intervenţia în forţă, însă, în momentul în care, bărbatului i s-a dus la cunoştinţă că se va pătrunde în forţă, a început să coopereze cu forţele de ordine. Acesta avea un comportament agitat continuând să adreseze ameninţări, motiv pentru care a fost imobilizat şi condus la o unitate spitalicească în vederea internării”, au mai afirmat poliţiştii.

Pentru apelarea abuzivă a numărului 112, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 4.000 de lei.