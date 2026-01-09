Potrivit IPJ Botoșani, bărbatul a continuat să sune chiar și după ce i s-a explicat că apelurile sale nu reprezintă urgențe și că folosirea abuzivă a numărului unic este contravenție. Într-unul dintre apeluri, el a afirmat că intenționează să incendieze imobilul în care locuiește. Mai mult, a încercat să inducă în eroare polițiștii, oferind informații false despre adresa sa.

Un bărbat din Botoșani a provocat haos după ce a sunat la 112

În cele din urmă, polițiștii au reușit să îi identifice locuința, pe strada Cornișa din municipiul Botoșani. Ajunși la fața locului, agenții s-au confruntat cu refuzul bărbatului de a deschide ușa și cu noi amenințări. A fost solicitat sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale pentru o eventuală intervenție în forță.

”A fost solicitată intervenţia poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale pentru intervenţia în forţă, însă, în momentul în care, bărbatului i s-a dus la cunoştinţă că se va pătrunde în forţă, a început să coopereze cu forţele de ordine. Acesta avea un comportament agitat continuând să adreseze ameninţări, motiv pentru care a fost imobilizat şi condus la o unitate spitalicească în vederea internării”, au mai afirmat poliţiştii.

Pentru apelarea abuzivă a numărului 112, bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 4.000 de lei.