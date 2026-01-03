Incidentul a avut loc la etajul al patrulea al unui bloc cu șase niveluri situat pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, iar pompierii ajunși la fața locului au evacuat 23 de locatari. Echipaje de pompieri din Slatina, Scornicești și Balș au intervenit cu trei autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială de descarcerare și un microbuz.

Incendiu într-un bloc din Slatina din cauza unei lumânări

"La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără şi degajări mari de fum la bunurile dintr-un apartament, existând posibilitatea de propagare la locuinţele învecinate. Concomitent cu misiunea de stingere a incendiului, s-a acţionat pentru salvarea a trei persoane, cu ajutorul autospecialei pentru intervenţie la înălţime, din apartamentul afectat (o persoană) şi de la etajul al şaselea al imobilului (două persoane). În total, 23 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat", au precizat reprezentanţii ISU Olt.

Trei oameni au ajuns la spital

La spital au fost transportați proprietarii apartamentului, un cuplu în vârstă de 69 și 67 de ani, ambii conștienți, dar afectați de inhalarea fumului. O altă femeie din bloc, care a suferit un atac de panică și intoxicație ușoară cu fum, a primit de asemenea îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații, o posibilă cauză a incendiului este o lumânare lăsată aprinsă și nesupravegheată.

Incendiul a distrus bunurile din sufrageria apartamentului și a afectat pereții și tâmplăria din PVC. După lichidarea focului, pompierii au ventilat spațiile pentru a elimina fumul și au verificat structura locuințelor învecinate pentru a se asigura că nu există riscuri suplimentare.