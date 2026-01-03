Conform Codului de Procedură Fiscală, toate creanțele fiscale restante administrate de ANAF, aflate în sold la 31 decembrie 2025 și mai mici de 40 de lei, sunt eliminate automat din evidențe. Există însă o excepție importantă: în cazul datoriilor administrate de autoritățile fiscale locale, plafonul pentru anulare nu este automat, ci poate fi stabilit prin hotărâre de consiliu local.

ANAF șterge datoriile mai mici de 40 de lei

Acest plafon nu poate depăși limita maximă prevăzută de lege, dar fiecare autoritate locală decide dacă aplică sau nu această facilitate. Ordinul nr. 727/2019, care reglementează procedura de anulare a datoriilor mici, prevede că:

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare înscrise în titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor”.

Cu alte cuvinte, în prima săptămână din 2026, ANAF a eliminat automat din evidențe toate datoriile sub 40 de lei, pentru a evita costurile administrative mai mari decât suma recuperată.