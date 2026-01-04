În mai multe zone se înregistrează precipitații moderate, strat de zăpadă, polei, vânt puternic și viscol, fenomene care îngreunează circulația și cresc riscul de accidente.

Avertisment pentru șoferii din România. Șoselele au devenit patinoare

MAI le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte câteva reguli importante pentru siguranță:

adaptați viteza la condițiile de drum

păstrați o distanță mai mare față de vehiculul din față

evitați frânările bruște și schimbările rapide de direcție

folosiți anvelope de iarnă corespunzătoare

verificați luminile, ștergătoarele și semnalizarea

acordați atenție sporită în curbe și la trecerile de pietoni

nu folosiți telefonul la volan

informați-vă din timp despre starea drumurilor și condițiile meteo; alegeți rute alternative dacă este necesar

MAI mai atrage atenția că șoferii nu trebuie să intre pe drumuri unde circulația este temporar restricționată, pentru a permite echipajelor de deszăpezire să intervină eficient. În cazul în care apar probleme, șoferii sunt sfătuiți să apeleze imediat numerele de urgență. Ministerul precizează că echipajele MAI sunt în teren, pregătite să intervină acolo unde situația o impune, și face apel la responsabilitate și prudență în trafic.