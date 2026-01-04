Obiectivul studiului: cât de bogați sunt românii și ce consumă

BNR își propune să afle nivelul real al averilor și al consumului populației. Pentru acest proiect, instituția plătește peste 4,4 milioane de lei. Colectarea datelor este programată să înceapă în luna martie.

Contractul atribuit pentru realizarea cercetării

Banca Națională a României a încredințat Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract în valoare de 4,49 milioane de lei pentru efectuarea unei cercetări statistice privind avuția, veniturile și consumul gospodăriilor. Studiul este necesar pentru ca România să respecte cerințele Uniunii Europene referitoare la raportarea datelor statistice.

Cum va fi realizat studiul

Cercetarea va fi desfășurată pe un eșantion de 12.000 de gospodării și va include trei etape distincte: pregătirea, colectarea și post-colectarea datelor. Interviurile pot dura până la 90 de minute în cazul gospodăriilor din clasele mijlocie și de lux.

Etapele cercetării statistice

Procesul va fi împărțit în trei faze. Etapa de pregătire, cu o durată maximă de cinci luni, presupune elaborarea chestionarului, dezvoltarea platformei informatice și instruirea operatorilor de interviu. Colectarea propriu-zisă a datelor va dura până la zece luni, fiind programată între martie 2026 și decembrie 2026. Ulterior, etapa post-colectare, care poate ajunge la 17 luni, va include analiza și validarea informațiilor.

Structura eșantionului și durata interviurilor

Cercetarea va fi realizată pe un eșantion reprezentativ de 12.000 de gospodării, la care se adaugă o rezervă de 6.200 de gospodării. Durata medie a unui interviu este estimată la 45 de minute, însă pentru gospodăriile cu venituri ridicate sau din clasa de mijloc, discuțiile pot ajunge la 90 de minute.

