Instituţiile guvernamentale acţionează pentru remedierea efectelor cauzate de situaţia meteorologică

În acest context, luni, la ora 14.00, a fost convocat Comandamentul de iarnă la sediul Ministerului Afacerilor Interne, reuniunea având loc în prezența vicepremierului Marian Neacșu. Scopul întâlnirii este evaluarea situației din teritoriu și coordonarea măsurilor necesare pentru gestionarea efectelor viscolului și ale ninsorilor.

Potrivit informațiilor transmise de Executiv, în intervalul 22 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Ministerul Transporturilor, prin structurile din subordine, a desfășurat ample operațiuni de deszăpezire pe rețeaua rutieră națională. În aceste acțiuni au fost implicate aproape 3.000 de utilaje, operate de direcțiile regionale de drumuri din București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Buzău. Autoritățile dau asigurări că stocurile de material antiderapant sunt suficiente și pentru perioada următoare.

Echipajele Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate în teren și intervin continuu pentru gestionarea situațiilor de urgență. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au fost efectuate intervenții în 40 de localități din 13 județe, unde s-a acționat pentru îndepărtarea copacilor doborâți, degajarea elementelor de construcție și înlăturarea efectelor provocate de rafalele de vânt și ninsori.

Totodată, Ministerul Energiei, prin operatorii de distribuție, a intervenit pentru remedierea avariilor apărute la rețelele electrice. Autoritățile anunță că situația este monitorizată permanent, iar echipele sunt pregătite să intervină prompt pentru realimentarea consumatorilor afectați.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis avertizări hidro-meteorologice și a pus la dispoziția populației și autorităților locale informații utile pentru prevenirea și gestionarea riscurilor. Guvernul subliniază că instituțiile implicate vor continua să colaboreze strâns cu administrațiile locale pentru a sprijini comunitățile afectate de vremea severă.

Informații actualizate privind starea drumurilor naționale și a autostrăzilor pot fi consultate pe platforma oficială a CNAIR, prin dispeceratul de trafic.