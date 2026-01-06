Echipele tehnice au intervenit imediat și lucrează în ritm accelerat pentru remedierea pagubelor. Deși incidentul întârzie deschiderea pârtiei cu câteva zile, administratorii dau asigurări că accesul nu va fi anulat, iar iubitorii sporturilor de iarnă vor putea reveni pe pârtie imediat ce lucrările vor fi finalizate, scrie dukatulbucovina.ro.

„Prin acest gest, s-a încercat blocarea deschiderii pârtiei de schi în weekendul care vine. Echipa noastră lucrează la remediere. Deschiderea nu este anulată, doar întârziată. Vă mulțumim pentru înțelegere și mulțumim organelor de poliție pentru implicare și sprijin. Ne vedem curând pe zăpadă!”, au transmis reprezentanții Pârtiei Bucovina.

Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea persoanelor responsabile, iar autoritățile locale monitorizează situația pentru a preveni alte incidente similare.