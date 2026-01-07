Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope„, scrie primarul Hopincă.

Unii contribuabili au semnalat că au plătit sumele afișate inițial, însă ulterior au constatat că valorile au fost modificate și trebuie să achite o diferență. Reprezentanții platformei susțin că vina aparține direcțiilor din primării, care nu ar fi actualizat valorile sau calculele.

Într-o postare într-un grup de Facebook din Sectorul 2, o femeie a arătat două valori diferite ale obligațiilor de plată, afișate la doar o zi distanță. După ce a reverificat sumele, a constatat că are de achitat cu 80 de lei în plus.

O situație similară, tot în Sectorul 2, a generat o diferență suplimentară de peste 70 de lei, apărută în doar câteva ore.

Primăria sectorului 2: Procesul de calculare a taxelor și impozitelor locale fost desfășurat în perioada 1-6 ianuarie

Într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, Primăria Sectorului 2 a recunoscut că au existat situații în care contribuabilii au vizualizat, inițial, valori intermediare, care ulterior au fost refăcute.

Contactat de Realitatea Plus, președintele Autorității pentru Digitalizarea României a dat vina pe primării, susținând că acestea au transmis valori greșit calculate sau neactualizate la timp în funcție de noile cote.

"Primăriile sau unitățile administrativ-teritoriale, în perioada asta, final de decembrie – început de ianuarie, și-au revizuit noile taxe în sistemele proprii, aceste sisteme fiind interconectate cu platforma ghiseul.ro. . Au prezentat în momente diferite două valori. Deci, practic, primele valori pe care le-au văzut au fost aferente anilor anteriori, iar noile valori sunt ca urmare a deciziilor luate la nivel de consilii locale.

Datele de 1, 2, 3, poate până în 5, erau definite valorilor anilor anteriori, iar între timp, după ce au revenit în activitate, au revizuit valorile" a precizat Dragoș Cristian Vlad.