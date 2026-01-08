Autoritățile au transmis o serie de recomandări populației în contextul vremii nefavorabile.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, meteorologii au emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu, care vizează fenomene precum ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, strat de zăpadă, dar și intensificări puternice ale vântului. Trei sunt valabile joi, până la ora 23:00. Însă vor fi prelungite de alte trei coduri: unul galben și unul portocaliu până vineri la ora 10:00 și o altă avertizare tip cod galben (ninsoare viscolită) până vineri la ora 15:00, anunță DSU pe pagina de Facebook.

În aceste condiții, autoritățile recomandă cetățenilor:

- să evite deplasările neesențiale: "Nu porniți la drum în condiții de viscol sau ninsoare abundentă. Dacă totuși trebuie să plecați, verificați în prealabil dacă traseul este practicabil și nu sunt drumuri blocate".

- să-și pregătească mașina: "Asigurați-vă că autovehiculul este echipat complet pentru iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată, racletă și o rezervă de combustibil".

_ să fie atenți la vântul puternic: "Evitați să treceți sau să parcați mașina în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor cu elemente de construcție ce se pot desprinde".

- să se informeze: "Urmăriți constant buletinele meteorologice și respectați cu strictețe recomandările autorităților transmise prin radio, TV sau mediul online".

- să ceară ajutor: "Dacă rămâneți blocați în zăpadă, nu părăsiți autovehiculul dacă nu vedeți o clădire în apropiere și sunați imediat la 112 pentru asistență".